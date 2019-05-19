رئيس الجزائر المؤقت يستقبل السفير المغربي

استقبل رئيس الدولة المؤقت في الجزائر، عبد القادر بنصالح، أول أمس، سفير المغرب، لحسن عبد الخالق، الذي قدم له أوراق اعتماده.

وكان عبد الخالق قد عين سفيرا من لدن الملك محمد السادس في أكتوبر 2016.

ويرجع سبب تأخير استقبال السفير المغربي، وسفراء آخرين، إلى تراجع وتيرة تنظيم بروتوكولات تسليم أوراق الاعتماد منذ العام 2013، حيث لم يُنظم أي منها منذ 2016، بسبب مرض الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

واستُقبل عبد الخالق رفقة عشرة سفراء آخرين، في إطار حفل بروتوكولي، تماشيا مع الإجراءات التي نصت عليها اتفاقية فيينا في ما يخص استقبال السفراء. وقد أظهرت مشاهد من الحفل بثها التلفزيون الجزائري، الرئيس المؤقت، عبد القادر بنصالح، مستقبلا السفراء، الواحد تلو الآخر، في القصر الرئاسي، بحضور وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم.