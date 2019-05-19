انت الان تتابع تفاصيل خبر أول نائب جمهوري يطالب بعزل ترامب.. وهذه دلائله والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 19 مايو 2019 11:52 صباحاً - دعا النائب الجمهوري جاستن أماش، أمس السبت، إلى عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليصبح بذلك أول سياسي من حزبه يدعو لعزل سيد البيت الأبيض.

واتّهم النائب عن ولاية ميشيغان وزير العدل وليام بار بتضليل العامّة "عمداً"، بشأن مضمون تقرير المدعي الخاص روبرت مولر المرتبط بتدخل روسيا الداعم لفوز ترامب في انتخابات 2016 الرئاسية.

وفي سلسلة من التغريدات قال أماش إنه لم يقرأ تقرير مولر سوى عدد قليل من أعضاء الكونغرس، مشيراً إلى أن التقرير حدد عدة أمثلة لسلوكيات تطابق جميع عناصر عرقلة سير العدالة.

وأضاف: إنه "بلا شك كان من الممكن توجيه اتهامات مبنية على هذه الأدلّة لأي شخص غير الرئيس الأمريكي".

وتابع بالقول: "بخلاف ما أظهره بار، فإن تقرير مولر يكشف أن الرئيس ترامب انخرط في أفعال محددة وبنمط من السلوك يستوفي الحد الأدنى (للسلوكيات التي تستوجب) العزل".

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وتجاوزت تصريحات أماش حتى تلك التي أدلت بها معظم الشخصيات الديمقراطية البارزة في الكونغرس.

وكانت النائبة الديمقراطية رشيدة طليب حضّت نظيرها الجمهوري على دعم مشروع قرار تقدمت به يدعو إلى عزل ترامب.

وقالت رداً على تغريدات أماش: "لدي مشروع قرار يدعو إلى تحقيق يؤدي لعزل (الرئيس) قد ترغب بأن تدعمه معي"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وكان ترامب أعلن أن تقرير مولر برّأه بالكامل.

لكن بعض الديمقراطيين أشاروا إلى أن التقرير عرض عدة حالات قد يكون الرئيس عرقل سير العدالة من خلالها. وبين هؤلاء السيناتورة إليزابيث وارن، وهي مرشحة لانتخابات 2020، دعت لإطلاق إجراءات عزل الرئيس.