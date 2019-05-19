انت الان تتابع تفاصيل خبر الأسد يقصف بـ"الكلور المركَّز" بعد خسائر فادحة في ريف اللاذقية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 19 مايو 2019 11:52 صباحاً - استهدفت قوات نظام الأسد والمليشيات الموالية لها، فجر اليوم الأحد، محور كبينة بريف اللاذقية (شمال غرب) بغاز الكلور المركَّز، من خلال قذائف صاروخية؛ في محاولة منها للتقدم في المنطقة وكسر خطوط الدفاع للفصائل هناك بعد محاولات فاشلة.

وذكرت مصادر عسكرية من فصائل المعارضة بالمنطقة، أن القصف بالكلور السام لم يسفر عن أي إصابات بين المقاتلين في المنطقة، لكون المنطقة جبلية مرتفعة، وعليه فإن تأثير هذه الغازات سيكون محدوداً، بحسب ما نقلته شبكة "شام" السورية.

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وخلال الأسابيع الماضية، وبالتزامن مع معارك ريف حماة، سعت قوات نظام الأسد للتوسع على جبهة الكبينة بريف اللاذقية، لكن جميع محاولاتها باءت بالفشل وتكبَّدت فيها خسائر كبيرة؛ وهو ما دفعها إلى استخدام الكلور اليوم في قصف المنطقة، على غرار ما فعلته في معارك الغوطة وريف إدلب للتقدم على الجبهات التي تعجز عن كسر خطوط دفاعها.

وكانت قوات الأسد والمليشيات الموالية لها صعَّدت أمس السبت، من قصفها المدفعي والصاروخي على محورَي السرمانية والكبينة ودوير الأكراد بريفي اللاذقية وحماة، في استمرار لمحاولات التقدم بالمنطقة، تزامناً مع الحديث عن هدنةٍ مدتها 72 ساعة، في منطقة تبدو هشة منذ بدايتها.

وكان نشطاء حذروا من مغبة محاولات النظام التقدم في منطقة الكبينة والسرمانية، بهدف كشف منطقة سهل الغاب وريف جسر الشغور، قبل متابعة التمدد من ريف حماة.