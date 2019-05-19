شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يؤكد أن سقوط إنقلاب الميليشيات بات وشيكاً والان مع التفاصيل
أكد رئيس الوزراء الدكتور، معين عبد الملك، أن سقوط انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بات وشيكاً، لافتاً إلى أن الحكومة ماضیة وبدعم من تحالف دعم الشرعیة بعزیمة وثبات نحو النصر الكامل على الانقلابیین.
جاء ذلك خلال اتصال ھاتفي أجراه، بقائد المنطقة العسكریة الرابعة في بلاده، مقرھا عدن، اللواء الركن فضل حسن، حسبما افادت وكالة سبأ الرسمية .
وقال أن الحكومة الشرعیة وبدعم من تحالف دعم الشرعیة في الیمن ماضیة بعزیمة وثبات نحو النصر الكامل واجتثاث اخطر وأسوأ انقلاب دموي طائفي في تاریخ الیمن الحدیث .
وأشار رئيس الوزراء إلى أن العملیات العسكریة في شمال محافظة الضالع، بجنوب البلاد تكللت بدحر میلیشیا الحوثي من مدینة قعطبة والمناطق المجاورة لھا، مع استمرار تضییق الخناق علیھا حتى تحریر جمیع المناطق.
وشدد على أن مشروع المیلیشیات الحوثیة وداعمیھم یھدف للنیل من أمن واستقرار دول الجوار في الخلیج والمنطقة العربیة والعالم.
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