شكرا لقرائتكم خبر عن "البحسني" يُعيد تأهيل المؤسسة العامة للطرق والجسور ويُسند إليها البدء بمشاريع صيانة الطرق والان مع التفاصيل

تتويجاً لتوجّهات محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بإعادة تأهيل المؤسسة العامة للطرق والجسور بحضرموت وإسناد لها مهام المشاركة الفاعلة في تنفيذ مشاريع الطرق وصيانتها بالمحافظة بالتنسيق مع مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق .

شرعت المؤسسة العامة للطرق والجسور بالمحافظة بتنفيذ مشروع تأهيل الشارع المحاذي لمستشفى حضرموت بديس المكلا بإشراف مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق .

يأتي ذلك عقب التدمير وأعمال النهب التي شهدتها مؤسسة الطرق والتي أفرغتها من القيام بمهامها خلال السنوات الماضية ونالها الإهمال والتدمير .

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وأكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني أن العديد من مؤسسات الدولة تعرّضت للتدمير ونهب ممتلكاتها من قبل تنظيم القاعدة ومنذ السنوات الماضية ونالها الإهمال المبرمج الذي أفرغها من القيام بمهامها الوطنية .

وقال إن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة أولت اهتماماً كبيراً بإعادة تأهيل هذه المؤسسات للقيام بدورها ووظيفتها الأساسية وتم دعمها ومساندتها للوقوف من جديد وممارسة مهامها في مساندة جهود السلطة المحلية والمشاركة في عملية البناء والتنمية وإعادة البنية التحتية .

وأكد أن السلطة المحلية وقفت الى جانب المؤسسة العامة للطرق والجسور بحضرموت ودعمتها ، ونتج عن ذلك إعادة الروح للمؤسسة التي أُسندت اليها مهمة تنفيذ عدد من المشاريع بالتنسيق مع مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق وذلك بهدف إعادة تأهيل القطاع الحكومي للقيام بدوره في تبنّي المشاركة الحيوية ومشاريع البنية التحتية للطرق ، وتنفيذاً لذلك يشرع كوادر وإدارة مؤسسة الطرق والجسور ومكتب الأشغال في تنفيذ مشروع إعادة تأهيل الشارع العام المحادي لمستشفى حضرموت بديس المكلا والذي شهد تضرراً كبيراً جرّاء السيول الأخيرة وتم اعتماد إعادته بصبيّات وجسر أرضي ليعود أفضل مما كان .