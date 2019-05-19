اخبار العالم

رئيس مركز دعم الصناعة بالانتقالي يُعزي نائبته بوفاة شقيقتها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز دعم الصناعة بالانتقالي يُعزي نائبته بوفاة شقيقتها والان مع التفاصيل

بعث الدكتور سعيد عبيد الجمحي، رئيس مركز دعم صناعة القرار في المجلس الانتقالي الجنوبي، برقية عزاء ومواساة الغى الدكتورة زينب أحمد منصور، نائبة رئيس المركز ، بوفاة شقيقتها.

وعبّر رئيس المركز عن مشاطرته وزملائه في مركز دعم صناعة القرار ، مشاعر الأسى والألم لأسرة وذوي الفقيدة ، سائلاً المولى أن يجعل مصابهم هذا آخر أحزانهم .

وابتهل الدكتور الجمحي إلى المولى تعالى إن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفزة ، وأن يعصم قلوب أهلها وذويها بالصبر والسلوان. إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مركز دعم الصناعة بالانتقالي يُعزي نائبته بوفاة شقيقتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا