شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز دعم الصناعة بالانتقالي يُعزي نائبته بوفاة شقيقتها والان مع التفاصيل
بعث الدكتور سعيد عبيد الجمحي، رئيس مركز دعم صناعة القرار في المجلس الانتقالي الجنوبي، برقية عزاء ومواساة الغى الدكتورة زينب أحمد منصور، نائبة رئيس المركز ، بوفاة شقيقتها.
وعبّر رئيس المركز عن مشاطرته وزملائه في مركز دعم صناعة القرار ، مشاعر الأسى والألم لأسرة وذوي الفقيدة ، سائلاً المولى أن يجعل مصابهم هذا آخر أحزانهم .
وابتهل الدكتور الجمحي إلى المولى تعالى إن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفزة ، وأن يعصم قلوب أهلها وذويها بالصبر والسلوان. إنّا لله وإنّا إليه راجعون.
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