إيران تتراجع عن تهديداتها وتعلن : لا نسعى للحرب

تراجعت إيران عن التهديدات التي أطلقتها مؤخراً رداً على التحركات الأميركية في المنطقة للحد من التدخلات الإيرانية المزعزعة للإستقرار .

واعتبر القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم الأحد، أن ”المنطقة باتت اليوم ساحة معركة محتملة للأمريكيين“، مؤكداً أن ”إيران لا تسعى للحرب“.

ونقلت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ عن اللواء سلامي، قوله في حفل تعيين نائب رئيس وحدة الاستخبارات للحرس الثوري وتكريم عدد من المسؤولين في هذه الوحدة، إن ”إيران لا تريد الحرب لكننا لا نهابها بينما هم يخافون منها ولا عزم لهم عليها“.

وأضاف أن ”اقتراب العدو منا فرصة لقوى الحرس الثوري استراتيجياً وعملياً وتكتيكياً“، زاعماً أن ”الأعداء مرهقون ويائسون ويبحثون عن طريق للعودة“، وفق تعبيره.