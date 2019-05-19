شكرا لقرائتكم خبر عن بن عطية يُشيد بقرارات المجلس الانتقالي الجنوبي والان مع التفاصيل
وصف الإعلامي وضاح بن عطية، قرارات الاجتماع الموسع الثاني لقيادات المقاومة الجنوبية بكافة تشكيلاتها الأمنية والعسكرية في عموم محافظات الجنوب بـ«التاريخية».
وأكد في سلسلة تغريدات بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تابعها المشهد العربي، أن القرارات كالآتي (تشكيل غرفة عمليات مشتركة موحدة لكافة القطاعات العسكرية - تأسيس محاور قتالية وتعبئة عسكرية لتغطية الجبهات - إعلان التعبئة العامة والتنسيق العسكري والعملياتي بين الجبهات - العمل على تحرير وادي حضرموت القابع تحت الإرهاب).
وتابع: (الالتزام الكامل لدول التحالف بمساندتهم والاستمرار في محاربة المليشيات - على المبعوث الأممي إشراك الجنوب طرفاً فاعلاً في المفاوضات السياسية، عبر فريق جنوبي يعبر عن إرادة شعب الجنوب - الرد العسكري تجاه كل محاولات الحوثي على حدود الجنوب).
وعقد مساء اليوم السبت، بالعاصمة عدن، الاجتماع الموسع الثاني لقيادات المقاومة الجنوبية بكافة تشكيلاتها الأمنية والعسكرية في عموم محافظات الجنوب، استجابة لدعوة الرئيس القائد، اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى لقوات المقاومة الجنوبية.
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