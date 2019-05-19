شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يقصف مواقع العمالقة في الحديدة والان مع التفاصيل

قصفت مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مساء أمس السبت، مواقع ألوية العمالقة في التحيتا بالحديدة. وأفادت مصادر عسكرية، أن المليشيات الحوثية قصفت المواقع مستخدمة قذائف مدفعية B10 الثقيلة وقذائف مدفعية الهاون وبقذائف الهاوزر حيث سقطت المقذوفات بالقرب من المواقع المستهدفة . وأضافت المصادر، أن المليشيات الحوثية أطلقت النار من الأسلحة الرشاشة الثقيلة ومن الأسلحة المتوسطة صوب مواقع العمالقة في ذات المنطقة . وأشارت المصادر، إلى أن التحيتا تشهد عمليات قصف متكررة منذ توقيع إتفاقة السويد وبدء الهدنة الأممية في الحديدة.

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