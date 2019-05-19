شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة : الميليشيات تدمر المؤسسات الإعلامية والتحالف يعيد البناء والان مع التفاصيل

قالت صحيفة الإتحاد الإماراتية أن الإرهاب في اليمن يدمر المدارس والمؤسسات التعليمية، و"التحالف" يعيد البناء .. مؤكدة أن ميليشيات الحوثي تنثر الجهل بين أبناء المجتمع اليمني، والإمارات والسعودية تقدمان كل ما من شأنه دحر خططها في تعميم "الثقافة السوداء"، ذلك أن العلم هو السلاح في مواجهة الظلامية.

وذكرت الصحيفة في إفتتاحيتها، أنه من أجل سد الفجوة في قطاع التعليم اليمني وضمان استمرار المدارس في أداء مهامها وفتح أبوابها أمام الطلاب لمواصلة تعليمهم الأساسي النظامي، قدمت الإمارات والسعودية 70 مليون دولار، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، انطلاقاً من مبادئهما الهادفة إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمع اليمني الذي يتعرض منذ سنوات لمحاولات إرهابية حوثية للقضاء على التعليم وعلى الأخص لدى الأطفال.

وأضافت أن 3.7 مليون طفل يمني يستفيدون من البرنامج ليكملوا دراستهم داخل بلادهم، وهو ما تسعى إليه الإمارات والسعودية إيماناً منهما بأن التعليم والثقافة هما الأداة الأكثر فاعلية في مكافحة الأفكار الإرهابية الداعية إلى القتل ونشر الطائفية والفتنة وتدمير الأوطان.

وأكدت "الاتحاد " في ختام افتتاحيتها أن التعليم، وعلى الأخص لدى الأطفال، كفيل بتنشئة جيل قادر على بناء وطنه ودحر الفتنة والطائفية ونبذ كل الأفكار الدخيلة على مجتمعهم، عبر الحوثيين وداعميهم، وطن لا يكون فيه مكان للموت والجهل، وهو ما لن يكون إلا في ظل قوى الخير الساعية بكل ما تملك، إلى تحقيق آمال وتطلعات الشعب اليمني نحو مستقبل آمن ومستقر.