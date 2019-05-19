شكرا لقرائتكم خبر عن "خليفة الإنسانية" توزع 40 طن تمور في كازاخستان والان مع التفاصيل

أشرفت سفارة دولة الإمارات لدى كازاخستان على توزيع تمور مقدمة هدية للشعب الكازاخستاني من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية. وتم توزيع 40 طنا من التمور الفاخرة على مختلف فئات المجتمع الكازاخستاني، ووزع أعضاء بعثة الإمارات التمور على العاملين في مشروع مجمع أبوظبي بلازا في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان.

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