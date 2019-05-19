شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة دولية: الحوثي يستغل الأمسيات الشبابية لنشر الأفكار الطائفية والان مع التفاصيل

سلطت صحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر اليوم الأحد، الضوء على تحركات المليشيات الحوثية بين الأمسيات الثقافية والفعاليات الرياضية من أجل تجنيد عدد من الشباب للانضمام بين صفوفها.

وكشف تقرير صحيفة الشرق الأوسط عن أن المليشيات الحوثية كثفت تحركاتها في أوساط المجتمع اليمني على مختلف الأصعدة أملاً في تغيير ثقافته وصبغها بأفكارها الطائفية واستقطاب المزيد من الشبان والكبار إلى صفوفها قبل أن تدفع بهم إلى جبهات القتال.

وأكد التقرير، أن المليشيات التابعة لإيران استغلت الألعاب الرياضية المتنوعة في رمضان والأمسيات من أجل توظيفها خدمةً لأهدافها الطائفية وتسخيرها لاستقطاب الشباب ومحاولة تجنيدهم عبر الدورات الثقافية والمحاضرات التي تتضمن الملازم الحوثية الخمينية.

وبحسب تصريحات من حقوقيين ورياضيين للصحيفة، فإن مليشيات الحوثي تقيم الفعاليات والأنشطة لاستقطاب النشء والشباب صغاراً وكباراً من خلال اللقاءات والاجتماعات والبطولات والدوريات الرياضية التي تقيمها في كل الأحياء والمربعات السكنية خلال شهر رمضان.