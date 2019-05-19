شكرا لقرائتكم خبر عن الخريجين تدشن مشروع "علبة خير الرمضانية" لدعم الأسر الفقيرة بساحل حضرموت والان مع التفاصيل

دشنت مؤسسة الخريجين بالمكلا ووحدة التطوع التابعة لها مشروع " علبة خير الرمضانية " لدعم الأسر الفقيرة بساحل حضرموت والذي يأتي بتمويل من فاعل خير وتنفيذ وحدة التطوع التابعة للمؤسسة وذلك مساء عصر يوم الأحد الموافق 12 مايو 2019م.

وعبر المدير التنفيذي لمؤسسة الخريجين الأستاذة مها صلاح لحمدي عن سعادتها بتدشين مشروع " علبة خير " والذي يستهدف المشروع 200 اسره فقيرة ومعدومه في كل من منطقة المكلا، وفوه، والحرشيات والريده وقصيعر شاكرة فاعل الخير لدعمه هذا المشروع الخيري والانساني الذي يخفف من معاناة الأسر الأشد احتياجاً في شهر رمضان المبارك داعية التجار ورجال المال والاعمال لدعم مثل هذه المشاريع الخيرية والانسانية بالمحافظة ،كما توجهت بجزيل الشكر للخريجين المتطوعين المنتسبين للمؤسسه لمبادرتهم الطيبة في في فعل الخير وخدمة مجتمعهم.

ويأتي هذا المشروع ضمن اعمال وحدة التطوع التابعه للمؤسسه والذي ينفذه مجموعة من الخريجين المتطوعين ويهدف المشروع إلى مساعدة الأسر الفقيرة والمعدومه إذ تتكون العلبة من وجبة عشاء أرز + دجاج بالاضافة إلى عصير وماء وسيتم تنفيذ هذا المشروع خلال بعض أيام شهر رمضان المبارك لكسب الثواب والتخفيف على الأسر الفقيرة ومشاركتهم فرحة رمضان بهذه العلبة.

تجدر الإشارة أن هذا المشروع سيستمر في شهر رمضان القادم في المناطق الشرقية بالمحافظة.