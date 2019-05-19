المتحدث الرئاسي الفلبيني ينفى ما تردد عن إصابة دوتيرتي بأزمة قلبية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي نفى مساعدو الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي اليوم الأحد الشائعات التي أفادت بأنه جرى نقل دوتيرتي / 74 عاما/ للمستشفى بعد إصابته بأزمة قلبية. وقال المتحدث الرئاسي سالفادور بانيلو في بيان" لا صحة للشائعة التي تفيد بأنه جرى نقل الرئيس رودريجو دوتيرتي لمركز كاردينال سانتوس الطبي". وأضاف " الرئيس في مقره بالقصر الرئاسي، يوقع الأوراق". وقال بانيلو إنه عندما تحدث لدوتيرتي ،" لم يؤكد أو ينفى الرئيس أنه توجه للمستشفى". Advertisements وقالت زيراه بلانشي، المتحدثة باسم المجموعة الأمنية الرئاسية " نستطيع أن نؤكد لكم أن الرئيس بصحة جيدة". وكان استطلاع للرأي قد أظهر في كانون أول/ديسمبر الماضي أن 66% من الفلبينيين يشعرون بالقلق على صحة دوتيرتي.

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