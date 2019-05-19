هل تعيد المحكمة العليا في الولايات المتحدة النظر في حقّ الإجهاض؟

دبي - بواسطة محمد فارس © سول لوب يأمل اليمين المتشدّد في الولايات المتحدة بأن تعدل المحكمة العليا التي باتت تضمّ أغلبية من القضاة المحافظين تدريجا عن قرارها التاريخي تشريع الإجهاض الذي اتّخذته قبل 46 عاما

يأمل اليمين المتشدّد في الولايات المتحدة بأن تعدل المحكمة العليا التي باتت تضمّ أغلبية من القضاة المحافظين تدريجا عن قرارها التاريخي تشريع الإجهاض الذي اتّخذته قبل 46 عاما.

وتقود حاليا ولايات محافظة بغالبيتها حملة تستهدف المحكمة العليا بشأن قرارها التاريخي تشريع الإجهاض المعروف بـ "رو ضدّ وايد" الذي صدر سنة 1973.

وخلال هذا الأسبوع وحده، أقرت ألاباما قانونا يحظر الإجهاض في كلّ الحالات تقريبا، حتى في حالات سفاح القربى أو الاغتصاب، وأصدرت السلطة التشريعية في ميزوري قرارا جاء فيه أن عمليات الإجهاض تعتبر غير قانونية إذا أجريت بعد ثمانية أسابيع من الحمل. وتعهدت الولايتان مقاضاة الأطباء الذين يجرون هذه العمليات.

وسنّت ولايات جورجيا وأوهايو وميسيسيبي وكنتاكي وأيوا وداكوتا الشمالية قوانين تحظر الإجهاض منذ لحظة رصد نبضات قلب الجنين، أي بعد حوالى ستة أسابيع من الحمل.

وتتعارض كل هذه القوانين بشكل كبير مع قرار "رو ضدّ وايد" الذي يعطي المرأة الحق في الإجهاض طالما أن الجنين لا يعتبر على قيد الحياة أي حتى الأسبوع الـ24 من الحمل.

لذلك من المتوقع إلغاء هذه التشريعات الجديدة في المحكمة قريبا. لكن مؤيديها يسعون إلى الطعن بهذه القرارات بهدف الوصول إلى المحكمة العليا آملين بأن يؤدي ذلك إلى تحقيق الهدف الذي ينشده المتشددون منذ وقت طويل وهو أن تعدل المحكمة عن قرارها هذا.

وقالت لورانس غوستين من كلية الحقوق في جامعة جورجتاون لوكالة فرانس برس "كل الولايات المحافظة في أنحاء البلد ترى أن المحكمة العليا تميل إلى دفة المحافظين".

وأضافت "الرئيس دونالد ترامب غيّر توازن القوى في المحكمة العليا بحيث أصبح لديه الآن محكمة عليا محافظة إلى حدّ بعيد لا تراعي كثيرا حقوق المرأة في ما يخص الإنجاب".

وخلال حملة العام 2016، حصل ترامب على أصوات الإنجليين المحافظين الذين كانوا مترددين في البداية بالتصويت لصالح الملياردير المطلّق مرتين، بعد وعده بتعيين قضاة محافظين مناهضين للإجهاض على رأس أعلى محكمة في البلاد.

- تغيّر في القناعات -

منذ انتخابه، عيّن ترامب اثنين من القضاة المحافظين في المحكمة العليا هما نيل غورستش وبريت كافانو، وأصبح التقدميون الآن أقلية مؤلفة من أربعة أعضاء من أصل تسعة قضاة في المحكمة.

وقالت أستاذة الحقوق في جامعة "فلوريدا ستايت يونيفيرستي" ماري زيغلر "نحن نعرف من عيّنهما في المحكمة ولماذا. نعلم أن ترامب والرئيس السابق جورج بوش يتوقعان منهما أن يصوتا على إبطال قرار تشريع الإجهاض. لكن في الماضي، أخطأ رؤساء عدة في خياراتهم".

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وأوضحت "هناك الكثير من عدم اليقين، لذلك نحن لا نعرف في أي جهة يقف القضاة المحافظون".

وأشارت إلى أن كافانو أصر خلال جلسة تثبيت تعيينه قاضيا في المحكمة العليا على أنه يؤيد التمسك بالأحكام السابقة.

وقالت شيري كولب من جامعة كورنيل للحقوق "يدرك كبير القضاة جون روبرتس كيف ينظر الأميركيون إلى المحكمة العليا. يحب فكرة أنهم يحترمون هذه المحكمة".

في شباط/فبراير، انضم روبرتس إلى القضاة الليبراليين في تجميد قانون لويزيانا الذي يفرض بحسب معارضيه شروطا جدّ قاسية على الأطباء الذين يجرون عمليات الإجهاض بحيث لم يبق سوى واحد منهم يقدم هذه الخدمة في الولاية بكاملها.

لكن قبل سنتين، ثبّت روبرتس قانونا مشابها في ولاية تكساس.

ويقول مراقبون إن هذا التحول يظهر أن رئيس المحكمة العليا يركز على دوره المحوري في المؤسسة أكثر من تمسكه بقناعاته الشخصية.

- "خليط" تشريعات -

وفي مؤشر جديد إلى توخّي أعلى سلطة قضائية في البلد الحذر في هذا لصدد، تسلمت المحكمة العليا طلبا من ولاية إنديانا للمصادقة على قانون يعتبر فيه الجنين كفرد حيّ. ومنذ كانون الأول/ديسمبر، وضع القضاة القضية على جدول أعمالهم عشرات المرات من دون اتخاذ قرار، في مسار غير اعتيادي وفقا لزيغلر.

وأوضحت "إنهم يحاولون المماطلة بقدر الإمكان. لا أعلم ما الهدف من هذا التسويف... ربما يحاولون دفع المسألة إلى الانتخابات المقبلة في العام 2020".

وأضافت "إذا كان الهدف عدم إثارة الجدل، فإن تأجيل القرار إلى سنة انتخابية ليس خطوة ذكية".

وقال ديك هوارد من كلية الحقوق في جامعة فرجينيا إن مثل هذه الخطوات تجعل "من غير المرجح" أن تبطل المحكمة قرارها الصادر العام 1973 "لكنها جاهزة لإضعافه".

وأوضح أن قوانين الإجهاض تختلف من ولاية إلى أخرى واصفا هذا الأمر بأنه "خليط" للتشريعات.