دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الطيران الأمريكي يحذّر الخطوط التجارية من التحليق فوق الخليج العربي

حذّرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، الخطوط الجوية التجارية في الولايات المتحدة، أثناء تحليق الطائرات فوق مياه الخليج العربي وخليج عمان، مع استمرار تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.

وقالت الإدارة في تحذيرٍ أوردته شبكة «سكاي نيوز»، اليوم السبت، إنَّ هذه الخطوة تأتي وسط تزايد في الأنشطة العسكرية والتوترات السياسية في المنطقة، ما يُشكِّل خطرًا عرضيًّا متزايدًا على عمليات الطيران المدني الأمريكية؛ بسبب احتمالات مثل إساءة التقدير أو اللبس في تمييز هوية الطائرات.

وأضافت أنّ جميع الطائرات التجارية التي تحلق فوق مياه الخليج العربي وخليج عمان بحاجة إلى أن تكون على علم بالأنشطة العسكرية والتوتر السياسي المتزايد.

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وسحبت الولايات المتحدة - الأسبوع الماضي - عددًا من دبلوماسييها من سفارتها في بغداد، بعد هجمات في مطلع الأسبوع الماضي على أربع ناقلات للنفط في الخليج.

وكانت السعودية وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي قد وافقت على طلب من الولايات المتحدة لإعادة انتشار قواتها العسكرية في مياه الخليج العربي، وعلى أراضي دول خليجية.

وذكرت تقارير صحفية أنَّ الموافقة جاءت بناءً على اتفاقات ثنائية بين الولايات المتحدة من جهة، ودول خليجية من جهة أخرى، بهدف ردع إيران عن أي اعتداءات محتملة قد تصدر منها، بفعل سلوكياتها المزعزعة لأمن المنطقة واستقرارها.