البابا تواضروس: نبحث إمكانية الاحتفال بعيد الميلاد 25 ديسمبر بكنائس المهجر



كتبت سارة علام

كشف قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن تفاصيل حواره مع الأنبا سرابيون مطران لوس أنجلوس حول الاحتفال بعيد الميلاد المجيد فى 25 ديسمبر بكنائس المهجر.

وقال قداسة البابا تواضروس فى تصريحات صحفية على هامش زيارته لألمانيا: نفكر فى أن تحتفل كنائسنا بالمهجر بعيد الميلاد مرتين 25 ديسمبر وفقا للتقويم الغربى، و7 يناير وفقا للتقويم الشرقى، من أجل السماح لأقباط المهجر بالاحتفال بالعيد فى نفس المواعيد التى تحتفل بها الدول التى يقيمون بها.

وأشار البابا تواضروس، إلى أن تلك الفكرة سوف...