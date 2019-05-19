بدون زحمة.. 4 طرق لحجز تذاكر قطارات إجازة عيد الفطر

كتب – أسامة عبدالكريم

أعلنت هيئة السكة الحديد، استعدادها لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين إلى الوجه القبلي خلال فترة عيد الفطر المبارك .

وأتاحت الهيئة، إمكانية حجز التذاكر بطرق متنوعة، للقضاء على الزحام وتسهيل الحصول على تذكرة للمسافرين.

Advertisements

ويستعرض "مصراوي"، 4 طرق لحجز تذاكر القطارات..

- الحجز من خلال "أبلكيشن" السكة الحديد على الهاتف المحمول، حيث يمكن صرف تذكرة الكترونيا بدون الوقوف في الطوابير، من خلال تنزيل تطبيق السكة الحديد، حيث أتاحت الهيئة 20% من مقاعد القطارات للحجز إلكترونيًا.

- الحجز...