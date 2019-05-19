ماي أعلنت أنها تستعد لتقديم عرض جريء للنواب بشأن اتفاق بريكست

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​ أنها تستعد لتقديم "عرض جريء" للنواب في محاولة أخيرة لإقناعهم بالموافقة على اتفاقها بشأن ​بريكست​، مشيرة الى أنها عندما تعرض "مشروع قانون اتفاق الانسحاب على البرلمان مطلع الشهر المقبل، سترفقه برزمة جديدة من الاجراءات التي تأمل بأن تؤدي إلى دعمه من قبل أغلبية النواب".

وكتبت ماي في صحيفة "ذي صنداي ​تايمز​"، "لا أزال أعتقد أن هناك أغلبية في البرلمان يجب الفوز بها للانسحاب من ​الاتحاد الاوروبي​ باتفاق".

ورفض النواب ثلاث مرّات الاتفاق الذي أبرمته ماي مع ​بروكسل​، ما أدى إلى تأجيل موعد انسحاب لندن من ​الاتحاد الأوروبي​ من 29 آذار إلى 12 نيسان ومن ثم إلى 31 تشرين الأول. وتتطلب المصادقة على اتفاق الانسحاب الذي أبرمته ماي تمرير البرلمان لمشروع القانون.