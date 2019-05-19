أسود: موقف الأسمر يعنيه بما يمثله بالإتحاد وهو من يتحمل مسؤوليته

شدد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​، على أن "موقف رئيس ​الإتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر​ يعنيه بما يمثله بالاتحاد، جزين موقفها المسيحي الماروين تاريخي وأهلها ليسوا بحاجة لي أو للأسمر لأعبر عنهم"، مؤكدا "أننا مدينة مسيحية تاريخية ولدينا تاريخ بهذه الأرض يربطنا ب​بكركي​".

ولفت أسود، في تصريح من بكركي الى أن "ما قاله الأسمر هو من يتحمل مسؤوليته ومعني فيه"، مشيرا الى "أننا لا نعرف ماذا سيحصل ب​القضاء​ ولكن المسألة يجب أن تأخذ أبعاد أخرى وننتهي منها بكل هدوء".