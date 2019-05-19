أسود: موقف الأسمر يعنيه بما يمثله بالإتحاد وهو من يتحمل مسؤوليته

شدد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب زياد أسود، على أن "موقف رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر يعنيه بما يمثله بالاتحاد، جزين موقفها المسيحي الماروين تاريخي وأهلها ليسوا بحاجة لي أو للأسمر لأعبر عنهم"، مؤكدا "أننا مدينة مسيحية تاريخية ولدينا تاريخ بهذه الأرض يربطنا ببكركي".
ولفت أسود، في تصريح من بكركي الى أن "ما قاله الأسمر هو من يتحمل مسؤوليته ومعني فيه"، مشيرا الى "أننا لا نعرف ماذا سيحصل بالقضاء ولكن المسألة يجب أن تأخذ أبعاد أخرى وننتهي منها بكل هدوء".
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