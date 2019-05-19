الخطيب: موضوع اطلاق سراح الأسمر قضائي ونحن لا نتدخل في القضاء

لفت الوزير السابق طارق الخطيب، في تصريح من بكركي الى أن "وفد التيار الوطني الحر وتكتل لبنان القوي برئاسة وزير الخارجية جبران باسيل، ليس غريبا أن يكون في بكركي"، مشددا على أن "بكركي مرجعية وطنية ومن واجبنا زيارتها وأن نقف الى جانب الراعي".
وعن توقيف رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، أكد الخطيب أن "موضوع اطلاق سراح الأسمر قضائي ونحن لا نتدخل في القضاء".
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