الخطيب: موضوع اطلاق سراح الأسمر قضائي ونحن لا نتدخل في القضاء

لفت الوزير السابق ​طارق الخطيب​، في تصريح من ​بكركي​ الى أن "وفد ​التيار الوطني الحر​ وتكتل ​لبنان القوي​ برئاسة وزير الخارجية ​جبران باسيل​، ليس غريبا أن يكون في بكركي"، مشددا على أن "بكركي مرجعية وطنية ومن واجبنا زيارتها وأن نقف الى جانب ​الراعي​".

وعن توقيف رئيس ​الإتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر​، أكد الخطيب أن "موضوع اطلاق سراح الأسمر قضائي ونحن لا نتدخل في ​القضاء​".