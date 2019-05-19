اشار امين سر تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب السابق ​فادي كرم​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ردا على الكلام الذي صدر عن وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ في ​الكورة​ "اننا جئنا من الجيش وليس من الميليشيات"، الى انه "‏في زمن الحرب إختفيت وإحتميت عندما كان كل طرف يدافع عن قضيته في غياب الدولة وسعيا لإعادة الاعتبار لدورها، وفي زمن السلم تمرجلت وزايدت وممارساتك تؤخر بناء الدولة التي نكرس نضالنا في سبيل قيامتها".

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كانت هذه تفاصيل خبر كرم ردا على باسيل: في زمن الحرب اختفيت واحتميت وفي زمن السلم تمرجلت وزايدت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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