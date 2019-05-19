جبق إلى جنيف للمشاركة في اجتماع منظمة الصحة العالمية

توجه وزير الصحة العامة ​جميل جبق​ إلى جنيف على رأس وفد من وزارة الصحة للمشاركة في الجمعية العامة السنوية الثانية والسبعين ل​منظمة الصحة العالمية​، التي تنعقد تحت عنوان: "​التغطية الصحية​ الشاملة: عدم ترك أي أحد خلف الركب".

وسيلقي الوزير جبق كلمة لبنان أمام الجمعية ويشارك في الاجتماع الفرنكفوني والاجتماع التنسيقي لوزراء الصحة العرب. كما يعقد لقاءات مع نائب رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر "ICRC" ووزير الصحة الفرنسي ووزير الصحة القطري ووزير الصحة العراقي الذي يبحث معه في سبل تصدير الدواء اللبناني، إضافة إلى لقاءات مع عدد آخر من رؤساء الوفود الدوليين المشاركين في الجمعية العامة بهدف السعي لتحصيل الدعم لوزارة الصحة.

ويختتم الوزير جبق زيارته بلقاء يعقد في السفارة اللبنانية بحضور عدد من سفراء الدول الاوروبية والآسيوية.