طقس يوم غد مشمس مع ضباب محلي وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا ربيعيا معتدلا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم غد الاثنين حيث يتأثر بكتل هوائية حارة للأيام القادمة، متوقعة أن يكون طقس اليوم قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع تشكل ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ التي تكون دون معدلاتها الموسمية.

كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الإثنين: مشمس مع ضباب محلي على المرتفعات في الفترة الصباحية وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة على الجبال.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة.