طارق المرعبي: نعقد الامال على دور الشباب بالرغم من الظروف الصعبة

اشار عضو كتلة "المستقبل" النائب ​طارق المرعبي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى اننا "دائما نعقد الامال على دور الشباب وبالرغم من كل الظروف الصعبة التي تمر في بلدنا على الصعيد الاقتصادي الاان عقول شبابنا وعلمهم وكفاءتهم هم ثروة مستقبل الوطن وسنبقى متفائلين الى جانب دولة الرئيس ​سعد الحريري​ المحب للبنان الى ابعد حدود".

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