قائد الحرس الثوري الإيراني: لا نسعى وراء الحرب ولكن لا نخشى منها

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران -أ ش أ :

قال القائد العام لحرس الثورة الإيرانية اللواء حسين سلامي اليوم الأحد " لا نسعى وراء الحرب ولكن لا نخشى منها، كما أن الأعداء لا يملكون الإرادة لمواجهتنا ويخشون الحرب".

وأضاف سلامي- وفقا لما ذكرته وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، في كلمة خلال مراسم تسلم وتسليم مهام نائب ومساعد القائد العام لحرس الثورة لشؤون التنسيق- أن العدو اليوم يواجه هزائم قاسية، ولقد هزم في فلسفته السياسية، ففلسفة أمريكا هي نهب الشعوب، وافتعال الأجواء والهيمنة الأحادية على مصائر الشعوب، وأن هذه الفلسفة ناجمة عن الحرب، وليست عن القوة؛ لذلك فإنها تولد العداء المستمر لها.

يأتي تأكيد سلامي في أعقاب تصريح لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال فيه "لن تكون هناك حرب لأننا لا نريد الحرب ولا يمكن لأحد أن يتوهم أن بإمكانه مواجهة إيران في المنطقة".

يذكر أن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير قد أكد فجر اليوم أن المملكة لا تريد حربا في المنطقة، لكن في حال اختار الطرف الآخر الحرب ـ في إشارة إلى إيران ـ فالسعودية سترد بقوة وحزم على أي اعتداء.