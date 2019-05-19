سيناتور أمريكي: التهديد الإيراني في العراق والشرق الأوسط " حقيقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن -أ ش أ :

أكد عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ليندسي جراهام أن التهديد الإيراني في العراق والشرق الأوسط "حقيقي"، مشيرا إلى أنه يدعم قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب الخاص بسحب طواقم دبلوماسية ، وإرسال عتاد حربي لردع إيران.

وأضاف جراهام- في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (توتير) - حسبما أفاد راديو (سوا) الأمريكي اليوم الأحد - إن " هذا الموقف هو حصيلة عرض للوضع، قدمه له وزير الخارجية مايك بومبيو"، موضحا أن إيران هي السبب وراء الأزمة، وليست إدارة ترامب.

وطالب ترامب بالثبات على موقفه الحازم، مضيفا "لا أحد يريد حربا .. لكن يجب أن يكون واضحا لإيران أن أي اعتداء على المصالح الأمريكية سيواجه قوة ساحقة، وأن النزاع سينتهي لصالح أمريكا".

وكانت الولايات المتحدة قد أمرت موظفي حكومتها غير الأساسيين بمغادرة العراق؛ بعدما أبدت مخاوفها مرارا إزاء تهديدات من قوى تدعمها إيران.