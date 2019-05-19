أوكرانيا تتهم دونباس بقصف مواقعها 18 مرة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف -أ ش أ:

قالت القوات المسلحة الأوكرانية اليوم الأحد إن وحدات الدفاع الشعبي في دونباس فتحت النيران باتجاه مواقعها 18 مرة، خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ مما أسفر عن جرح أربعة جنود.

وأوضح المكتب الصحفي للعملية العسكرية - في بيان نشر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "خلال الـ 24 ساعة الماضية، فتحت وحدات الدفاع الشعبي في دونباس النيران باتجاه مواقع قواتنا 18 مرة، وقد أسفر القصف عن جرح أربعة جنود ".

وبدأت السلطات الأوكرانية - في أبريل عام 2014 - عملية عسكرية ضد لوهانسك و دونيتسك الشعبيتين، المعلنتين جمهوريتين من طرف واحد، في شرق أوكرانيا، وتشير البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أن النزاع أسفر عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة، إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.