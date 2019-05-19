مقتل عناصر من طالبان في عمليات أمنية بأفغانستان

قُتل عشرة على الأقل من عناصر حركة طالبان في عمليات منفصلة، نفذها الجيش الأفغاني والقوات الخاصة، خلال الساعات الـ24 الماضية، طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، اليوم الأحد.

وذكرت مصادر عسكرية مطلعة، أنه تم تنفيذ تلك العمليات في إقليمي قندوز وقندهار بشمال وجنوب أفغانستان.

وأضافت المصادر "نفذت القوات الخاصة الأفغانية غارة بمنطقة خان آباد بإقليم قندوز، مما أسفر عن مقتل خمسة من طالبان وتدمير أربع قذائف صاروخية".

وذكر المسؤولون العسكريون أن الفيلق رقم 205، التابع للجيش نفذ عملية بمنطقة "خاكريز" بإقليم قندهار، مما أسفر عن مقتل خمسة على الأقل من مسلحي طالبان.

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