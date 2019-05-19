أردوغان: تركيا ستنتج مع روسيا منظومة "إس 500"

أعلن الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان، أنّ تركيا وروسيا ستُنتجان بشكل مشترك منظومة الدّفاع "إس 500"، وذلك بعد جدل أثاره شراء أنقرة لنظام الدفاع الصاروخي "إس 400" من موسكو.

وقد أدّى شراء أنقرة صواريخ "إس400 " الروسيّة إلى توتير العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وشدّد إردوغان السبت في اسطنبول على أنّ بلاده "لن تتراجع عن شراء إس 400"، قائلاً "هذه صفقة مبرمة".

وأضاف أمام وفد من الشباب كانوا يطرحون عليه أسئلة "سيكون هناك إنتاج مشترك لـ (منظومة) "إس500"، بعدَ إس400".

لكنّ الولايات المتحدة تُعارض بشدّة حيازة أنقرة نظام "إس 400"، وتُخيِّرها بين هذا النظام الروسي ومقاتلات إف-35 الأميركية التي ترغب تركيا في شراء مئة منها.

وتخشى الولايات المتحدة من أنّ التكنولوجيا المستخدمة في نظام "إس400" يُمكن أن تُستخدم في جمع بيانات تقنيّة عن الطائرات العسكريّة التابعة لحلف الأطلسي الذي تنتمي إليه تركيا، ما قد يسمح بوصول روسيا أيضاً إلى تلك البيانات.

وفي حال نفذت تركيا اتّفاقها مع موسكو، يُمكن أن تُعاقب بموجب قانون أميركي ينص على فرض عقوبات اقتصادية على أي دولة توقع عقود تسليح مع شركات روسية.

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