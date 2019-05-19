مقتل أربعة كنديين وأميركي بتحطم طائرة في هندوراس

لقي أربعة كنديين وطيّار أميركي حتفهم، إثر تحطم طائرتهم في البحر قبالة جزيرة رواتان في هندوراس حيث كانوا يقضون إجازتهم يوم السبت، وفق ما أفادت فرق الإطفاء.

وقالت عناصر الإغاثة إن الطائرة تحطمت قرب بلدة ديكسون كيف بعد دقائق من إقلاعها من مطار الجزيرة.

ولم تتضح بعد أسباب الحادث الذي وقع لدى توجه السيّاح نحو مدينة تروخيو، الواقعة على بعد 77 كلم من رواتان.

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