كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق المرحلة الأخيرة من الانتخابات فى الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت منذ قليل المرحلة الأخيرة من الانتخابات التشريعية فى الهند، حيث اصطف الناخبون الهنود فى طوابير للإدلاء بأصواتهم وسط إجراءات أمن غير مسبوقة فى ولاية البنغال الغربية بشرق البلاد اليوم الأحد مع بدء المرحلة الأخيرة من الانتخابات العامة لتحديد ما إذا كان رئيس الوزراء ناريندرا مودى سيفوز بفترة ثانية.

ويحق لنحو 900 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم فى هذه الانتخابات المؤلفة من سبع مراحل والتى سيبدأ فرز الأصوات فيها يوم الخميس.

Advertisements

وبدأت الانتخابات التى جرت على مدى 39 يوما فى أعقاب اشتباكات جوية وتصاعد التوترات مع باكستان المجاورة والتى استغلها حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بزعامة مودى كى يركز حملته على الأمن القومي.