كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سالفيني": إلغاء العقوبات الروسية يوحد "جميع المحترمين" في أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماثيو سالفيني، بأنه قد يتغير موقف الاتحاد الأوروبي من العقوبات المفروضة على روسيا إذا حصل التحالف اليميني الأوروبي الجديد على سلطة حقيقية في الكتلة بعد الانتخابات الأوروبية.

وقال "سالفيني" لوكالة "سبوتنيك"، إن "جميع الأشخاص المحترمين" يتفقون على الحاجة إلى رفع القيود.

وأضاف "سالفيني"، بعد تجمع حاشد جمع زعماء 11 حزبًا أوروبيًا يمينيًا في ميلانو، يوم أمس السبت: "ما زلت أعتقد أننا لسنا بحاجة لعقوبات. قضية إزالتها توحد جميع الأشخاص المحترمين".

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وأكد "سالفيني"، المعروف بمعارضته لعقوبات روسيا، أن القيود الاقتصادية "تسبب أضرارًا ولم تحل شيئًا. وإذا لم تنجح الأداة، فستتم إزالتها".

وردًا على سؤال حول اقتراح موعد إزالة العقوبات، قال "سالفيني": "دعوني أتولى المناصب القيادية في أوروبا، ومن ثم سنرى".

نظم ماثيو سالفينى مظاهرة كبرى فى ميلانو يوم أمس السبت قبل انتخابات الاتحاد الأوربى، والمقرر عقدها يومى 23 و 26 مايو. وجمع الحدث بين حزب التجمع الوطني الفرنسي، البديل عن ألمانيا، والحزب الهولندي من أجل الحرية، وحزب الإرادة البلغارية، بالإضافة إلى أحزاب يمينية من سلوفاكيا وجمهورية التشيك وإستونيا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا والنمسا.