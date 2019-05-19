كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السودان.. منفذو اعتداء ليلة الاثنين في قبضة "العسكري" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، اعتقال منفذي الهجوم على المعتصمين في ميدان اعتصام بالعاصمة الخرطوم، بداية الأسبوع الحالي.

ونقلت صحيفة "الانتباهة" السودانية عن دقلو قوله إن "الجناة الذين اعتدوا على المعتصمين جرى القبض عليهم، وتسجيل اعترافاتهم أمام الكاميرا".

وأضاف "هناك بعض الجهات، من خلال بعض الدول، تعمل على تشويه صورة الدعم السريع"، مشددا على أن "رموز النظام السابق دمروا البلاد، وهم الآن إما في السجن أو هاربون".

Advertisements

وامتدح دقلو دور "قوى الحرية والتغيير" في تغيير النظام، قائلا "ما قصروا، وتقنيتهم عالية وترتيبهم استطاع أن يهزم الدولة وينزع الحكم".

وتابع "نحن نريد الديمقراطية التي يتحدثون عنها، ونريد ديمقراطية حقيقية وانتخابات حرة ونزيهة.. ومن يريده الشعب السوداني هو الذي يحكم".