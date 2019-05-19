كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 5 سائحين أجانب فى سقوط طائرة قرب ساحل هندوراس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت السلطات المحلية إن خمسة سائحين أجانب لقوا حتفهم يوم السبت بعد سقوط طائرة خاصة كانت تقلهم فى البحر بعد فترة وجيزة من إقلاعها من جزيرة رواتان، قرب ساحل هندوراس المطل على المحيط الأطلسي.

وقدم المسؤولون روايات متضاربة بشأن جنسيات الضحايا. وقال متحدث باسم القوات المسلحة إن أربعة من القتلى من الولايات المتحدة فى حين لم يتم تحديد جنسية الخامس.

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وكانت أجهزة الطوارئ المحلية قد قالت فى وقت سابق، إن القتلى أربعة كنديين ولم يتم إعلان جنسية القتيل الخامس.

وكانت الطائرة فى طريقها إلى مدينة تروخيو الواقعة على بعد نحو 80 كيلومترا من رواتان .