سلطات طنجة تشن حملة واسعة على “الفراشة” في رمضان..الجرفات “تحرر” الشوارع

تقوم عناصر القوات المساعدة منذ أول أمس الجمعة، بحملة واسعة لتحرير الملك العمومي، الذي يستغله “الفراشة” بالشارع المجاور لمسجد السعودي بكاسابارطا.

ووفق ما عاينه موقع “اليوم24” فإن فرقة القوات المساعدة وعددا من أعوان السلطة، أفرغوا الشارع من “الفراشة ” بأمر من والي جهة طنجة، محمد امهيدية، وقاموا بنقل كافة البضائع إلى الدائرة، قبل أن تكتسح الجرافة المكان وتقوم بإزالة طاولات الخشب والقلاع المتواجدة على امتداد الطريق.

يشار إلى أن سوق كاسبراطا يشهد ازدحاما كبيرا في كل المناسبات الدينية، حيث يقوم الفراشة بقطع الطريق عبر عرض بضائهم على الرصيف، وهو ما يسبب فوضى عارمة على مستوى السير والجولان في الشوارع المجاورة للسوق.