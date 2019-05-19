3 قتلى بانهيار رافعة وسط البلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي ثلاثة عمال مصارعهم إثر انهيار رافعة في ورشة بناء بمدينة يفنة، وسط البلاد، صباح اليوم، الأحد.

وأفادت مصادر طبية أن عاملا آخر فُقد وتواصل فرق الإنقاذ البحث عنه لتخليصه وإنقاذه.

وقدمت الطاقم الطبي التي استدعيت إلى المكان العلاجات الأولية للمصابين الثلاثة وأجرت عمليات إنعاش لهم، لكنها اضطرا لإقرار مصارعهم في المكان.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها مكتب الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

14 عاملا لقوا مصارعهم في ورشات بناء منذ مطلع العام

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وفي سياق ذي صلة، لقي عاملا بناء، مصرعيهما إثر سقوطهما من علو في حادثين منفصلين وقعا في ورشتي بناء وسط البلاد، بعد ظهر يوم الخميس الماضي، ليرتفع عدد الذين لقوا مصارعهم في حوادث العمل بالبلاد منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم إلى 23 عاملا، منهم 14 ضحية عملوا في ورشات بناء، وأصيب عشرات العمال بجروح خطيرة في حوادث العمل، أما في العام 2018 فقد لقي 38 عاملا مصارعهم في فرع البناء لوحده بالإضافة لثلاثة عابري سبيل لقوا مصارعهم بسبب سقوط أجسام ثقيلة عليهم من ورشات بناء، وفي العام 2017 لقي 35 عاملا مصارعهم في فرع البناء.

يذكر أن حوادث العمل تزداد بوتيرة خطيرة، من حيث ارتفاع أعداد القتلى والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء.

وتجدر الإشارة إلى أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.