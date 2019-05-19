رجل يركل شوارزنغر ويطلب منه سيارة "لامبورغيني"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرض الممثل الأميركي الشهير، ولاعب رياضة كمال الأجسام، أرنولد شوارزنغر، لركلة من رجل كان يتواجد في الحدث رياضي الذي شارك فيه الأول في جوهانسبرغ، أمس السبت.

ووُثقت الركلة من خلال عدّة فيديوهات التقطها معجبو الممثل الأميركي، خلال ظهور علني في جنوب أفريقيا.

وظهر في أحد المقاطع المصورة نجم هوليوود البالغ من العمر 71 عاما واقفا ويصور أطفالا خلال حدث رياضي في جوهانسبرغ وإذ برجل يركله في ظهره. ترنح شوارزنغر إلى الأمام قليلا، قبل أن يوقف الأمن الرجل على الفور.

وبعد ذلك أظهر المقطع المصور شوارزنغر مبتسما ويصافح المارة، ولكنه سار بعد ذلك وسط الأمن.

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وفي وقت لاحق، نشر شوارزنغر تغريدة قال فيها "شكرا لاهتمامكم، لا يوجد ما يدعو إلى القلق بشأني. اعتقدت أنني تعرضت للتدافع من قبل حشد، الأمر الذي يحدث كثيرا. عرفت أنني تعرضت للركل عندما رأيت المقطع المصور مثلكم جميعا فقط. أشعر بالسرور لأني هذا الأحمق لم يعرقل سناب شات الخاص بي".

فيما سُمع استغاث الرجل الذي هاجم شوارزنغر أثناء إخراج الحراس له من القاعة، قائلا: "ساعدوني، أريد أن أحصل على لامبورغيني (سيارة فارهة)".

وقال موقع "باز فييد"، إن منظمي الحدث الرياضي، قالوا في تغريدة على موقع "تويتر"، إن الركلة كان "مخططا لها بعناية" من القبل الرجل الذي وصفوه بأنه "معجب مجنون... ومعروف للشرطة بتدبيره حوادث مماثلة في الماضي".