اقتحامات واعتقالات بالضفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللها اعتقال العديد من الشبان، فيما تم استدعاء بعضهم للتحقيق عقب اقتحام منازلهم من قبل جنود الاحتلال.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام، إن جنوده اعتقلوا 3 شبان خلال اقتحام مناطق مختلفة بالضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بشبهة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، عقب تعرض حافلة للمستوطنين للرشق بالحجارة.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل كثيف تجاه منازل المواطنين عقب اقتحام البلدة.

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واستنفر جيش الاحتلال ر قواته بالمكان واستدعى سيارات إسعاف على مفرق تقوع بعد أنباء عن رشق مركبات للمستوطنين بالحجارة، وتسجيل إصابات بالهلع في صفوفهم.

وتشن قوات الاحتلال اقتحامات وعمليات اعتقال ليلية يومية، تطال مختلف المحافظات بالضفة، ويتم خلالها اقتحام منازل الفلسطينيين والعبث بمحتوياتها واستجواب قاطنيها ميدانيا، وكذلك اعتقال مواطنين بشكل تعسفي.