مبابي يواصل مطاردة ميسي في صراع ذهبي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أحرز نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، رقما مميزا بعد تسجيله هدفين في شباك ديجون، ضمن مباريات الجولة الـ37 من الدوري الفرنسي.
وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن مبابي بات أول لاعب فرنسي يصل إلى 32 هدفًا في موسم واحد بتاريخ مسابقة الدوري، منذ فيليبي جونديه لاعب نانت، والذي سجل 36 هدفًا بموسم (1965/1966).
ويتصدر مبابي حاليًا قائمة هدافي الدوري الفرنسي برصيد 32 هدفًا، وبفارق 11 هدفًا عن نيكولاس بيبي جناح ليل.
ويسعى مبابي للمنافسة على لقب الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا، حيث يتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة قائمة الهدافين برصيد 34 هدفًا.
ويحل برشلونة ضيفًا على إيبار اليوم، الأحد، في ختام منافسات الليغا، بينما يواجه باريس ستاد ريمس في ختام الدوري الفرنسي يوم الجمعة المقبل.
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