غوارديولا: التتويج بالثلاثية المحلية أصعب من دوري الأبطال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتبر مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، عقب تتويج فريقه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على واتفورد (6-0)، أن "الفوز بالثلاثية المحلية أصعب من تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا".
وذكر غوارديولا في تصريحات عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب (ويمبلي) "أعشق دوري الأبطال، ولكن الفوز بهذه الثلاثية أكثر صعوبة".
وأصبح المان سيتي أول فريق في إنجلترا يفوز بجميع الألقاب المحلية في موسم واحد.
وبسؤاله حول إذا ما كان هذا هو الموسم الأفضل في مسيرته، أكد المدرب الإسباني أنه أحد أفضل مواسمه التدريبية.
وأوضح "أعتقد أنه ليس الأفضل، ولكنه يأتي ضمن الأفضل، أن أكون الأول (الذي يحقق هذا الإنجاز) يعني أننا ما زلنا الأفضل".
وحول إمكانية الحفاظ على نفس المستوى خلال الموسم المقبل، أكد "حسنا، لقد فعلنا هذا الأسبوع الجاري بعد أن فزنا في الموسم الماضي باللقب بحصد 100 نقطة، هذا أمر مذهل، العودة للصيف ستكون مشابهة لهذا الموسم، مع وجود بطولة دوري الأمم، حيث كان كأس العالم قبل بداية الموسم الماضي".
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