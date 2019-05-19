انت الان تتابع تفاصيل خبر دعم عسكري تركي يصل إلى طرابلس لصد هجوم حفتر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 19 مايو 2019 09:49 صباحاً - أعلن تحالف من قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دولياً، أنه تلقى شحنة من مركبات مدرعة وأسلحة، السبت، في إطار سعيه لصد هجوم تشنه قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر للسيطرة على العاصمة طرابلس.

وقال التحالف في صفحته على "فيسبوك": "حكومة الوفاق الوطني تمد قواتها المدافعة عن طرابلس بمدرعات وذخائر وأسلحة نوعية"، دون مزيد من التفاصيل عن مصدر العتاد العسكري.

وأظهرت صور وتسجيلات مصورة نشرها التحالف على صفحته في "فيسبوك" وصول عشرات المركبات المدرعة من طراز (بي.إم.سي كيربي) تركية الصنع إلى ميناء طرابلس، بحسب ما أشار موقع قناة "روسيا اليوم".

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وكان متحدث باسم حكومة طرابلس قال في وقت سابق من مايو الجاري، إن الحكومة تتواصل مع تركيا للحصول على "أي شيء يلزم لوقف الهجوم"، بما في ذلك الدعم العسكري والمدني.

جدير بالذكر أن قوات حفتر تشن هجوماً للسيطرة على طرابلس منذ أوائل أبريل.

ووفقاً لأحدث أرقام الأمم المتحدة، فإن الاشتباكات أدت إلى مقتل 126 مدنياً، وفرار نحو 75 ألف شخص من ديارهم.

وطبقاً لتقارير سابقة للأمم المتحدة، تزود الإمارات ومصر قوات خليفة حفتر بعتاد حربي، مثل الطائرات المقاتلة والطائرات المروحية منذ عام 2014؛ ما ساعد حفتر على تحقيق تفوق عسكري في الصراع المستمر في ليبيا منذ ثماني سنوات.