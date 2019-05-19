انت الان تتابع تفاصيل خبر أردوغان يتحدى مخاوف واشنطن بشأن روسيا ويسعى لـ"S-500" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 19 مايو 2019 09:49 صباحاً - أعلن الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان، أمس السبت، أنّ بلاده وروسيا ستُنتجان بشكل مشترك منظومة الدّفاع "إس-500"، في الوقت الذي لا يزال الجدل مستمراً بعد شراء أنقرة لنظام الدفاع الصاروخي "إس-400" من موسكو.

وشدّد أردوغان على أنّ بلاده "لن تتراجع عن شراء إس-400"، قائلاً: "هذه صفقة مبرمة".

وأضاف أمام وفد من الشباب كانوا يطرحون عليه أسئلة: "سيكون هناك إنتاج مشترك لـ(منظومة) إس-500، بعدَ إس-400".

وأشار أردوغان إلى أنّ الدراسات الفنّية التي أجرتها تركيا تُظهر أنّه ليست هناك مشكلة في التوافق التشغيلي بين نظام "إس-400" وطائرات "إف-35". وشدّد الرئيس التركي على أنّ تركيا ستتسلّم طائرات إف-35 "عاجلاً أم آجلاً".

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كما كرّر أردوغان أنّ بلاده ستحصل على نظام "إس-400" في يوليو، مضيفاً: "لكنّ (هذا الموعد) قد يتمّ تقديمه"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأدّى شراء أنقرة صواريخ "إس-400" الروسيّة إلى توتير العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وتعارض الولايات المتحدة بشدّة حيازة أنقرة المنظومة الروسية، وتُخيِّرها بين هذا النظام الروسي ومقاتلات "إف-35" الأمريكية التي ترغب تركيا في شراء مئة منها، في حين تقول الأخيرة إن واشنطن تماطل في تسليمها "إف-35" ما دفعها إلى اللجوء للخيار الروسي.

وتخشى الولايات المتحدة من أنّ التكنولوجيا المستخدمة في نظام إس-400 يُمكن أن تُستخدم في جمع بيانات تقنيّة عن الطائرات العسكريّة التابعة لحلف الأطلسي الذي تنتمي إليه تركيا، ما قد يسمح بوصول روسيا أيضاً إلى تلك البيانات.

وفي حال نفّذت تركيا اتّفاقها مع موسكو يُمكن أن تُعاقَب بموجب قانون أمريكي ينصّ على فرض عقوبات اقتصاديّة على أيّ دولة توقّع عقود تسليح مع شركات روسية.