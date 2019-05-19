وأوضحت الصحيفة، أن "الشخصيات تتمثل في مضيفة طيران هاربة من طائفة دينية، ولاجئ أفغاني، وأب أسترالي معدوم، وبيروقراطي متورط في فضيحة".
وفي سياق يتصل بغلاضة السياسة الأسترالية حيال اللجوء، لفت موقع "أس بي أس"، أن السلطات الأسترالية ترحل 15 عائلة على الاقل كل عام بسبب اعاقة أحد افرادها"، لافتا الى أن "الفشل باجتياز الاختبارات الصحية من اهم الاسباب التي تؤدي إلى عدم منح طالبي اللجوء الاقامة او الجنسية الأسترالية".
واوضح الموقع الأسترالي، أن "البعض يرى ذلك انتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان، بينما يراه البعض الآخر حق أستراليا بمنح التأشيرات الدائمة والجنسية للمهاجرين القادرين على اغناء البلاد والمساهمة في بناء اقتصادها.
وتعد قوانين الهجرة الأسترالية الأشد من نوعها في العالم، وترفض قطعا قبول طالبي اللجوء الذين يذهبون عبر التهريب، وتقوم باحتجازهم في جزر نائية وسط ظروف إنسانية غاية بالصعوبة، حيث تحذر السلطات الأسترالية من سلوك "رحلة شاقة تنتهي بموت كثيرين والقبض على الناجين منهم واحتجازهم.
كانت هذه تفاصيل خبر نجمة عالمية تمثل دراما عن 'فظاعة' احتجاز المهاجرين في أستراليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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