وقال الجبوري في بيان تلقت الخليج 365، انه "تم منح مدة زمنية كافية تنتهي بعد العيد، لتسجيل كافة الدراجات النارية بالموصل"، مبينا "اننا لن نسمح بمرور دراجة في شوارع نينوى دون تسجيلها حفاظا على امن المحافظة".



واضاف ان "تسجيل الدراجات يكون في مراكز الشرطة لعدم كفاية المساحة الموجودة في بنايات مديرية المرور"، داعيا اصحاب الدراجات الى "التوجه لاقرب مركز شرطة لغرض تسجيل دراجته".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمليات نينوى تمنح مهلة لاصحاب الدراجات النارية بالمحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.