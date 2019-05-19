قتل وخطف جنود أمريكيين.. أسرار استخباراتية وراء الانتشار بالمنطقة

وقال النائب مايكل ماكول من ولاية تكساس، الجمهوري البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، لوكالة "يو إس إيه توداي" امس الجمعة حول المعلومات الاستخباراتية التي دفعت البنتاغون إلى نشر حاملة طائرات، إلى جانب قاذفات بي 52 والقوات العسكرية الأخرى، في الشرق الأوسط "إلى الحد الذي يمكنني مناقشته كانت بواسطة رجال الاستخبارات".وقال مسؤولو إدارة ترامب إن هذه الخطوة اتخذت لمواجهة ما وصفوه بأنه "تهديدات ذات مصداقية من إيران للقوات الأمريكية في المنطقة".

وقال مكول إن "مسؤولي المخابرات الأمريكية علموا أن قائد فيلق القدس الإيراني، ابلغ البعض ان بلاده تستعد لخوض حرب بالوكالة واستهداف الأمريكيين".

وحتى الآن، قال كبار مسؤولي إدارة ترامب، بما في ذلك وزير الخارجية مايك بومبو، إن الولايات المتحدة لديها تهديدات محددة وذات مصداقية بأن إيران أو وكلائها قد يستعدون لهجمات ضد القوات الأمريكية أو أهداف أمريكية في المنطقة، لكنهم لم يقدموا تفاصيل.



وبالإضافة إلى نشر البنتاغون لقوات، أمرت وزارة الخارجية يوم الأربعاء جميع الموظفين غير الضروريين بمغادرة العراق على الفور. وللولايات المتحدة أكثر من 5000 جندي يتمركزون في العراق.