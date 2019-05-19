انت الان تتابع البحرين تُحذر مواطنيها من السفر إلى العراق وإيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير خارجية البحرين

حذرت الخارجية البحرينية، السبت، رعاياها من السفر إلى العراق وإيران بسبب الأوضاع غير المستقرة بسحب "سكاي نيوز". وكان رئيس اللجنة النووية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور، قد أكد أن الحرب ضد إيران، ستمهد لحرب عالمية ثالثة، وأن أي هجوم على إيران سيعني القضاء على إسرائيل خلال نصف ساعة. وأشار إلى أنه يمكن للولايات المتحدة أن تبدأ الحرب، لكن نهايتها لن تكون بيدها، لافتا إلى أنه في حال استهداف القطع العسكرية الأمريكية في مياه الخليج فلن يبقى منها سوى تل من الرماد، موضحا أنه "قبل أن يهدأ غبار أي هجوم على إيران ستضرب الصواريخ الإيرانية قلب تل أبيب".

وقال إن السعودية حاولت تشجيع الولايات المتحدة على خوض حرب ضد إيران، وأبدت استعدادها لدفع تكلفتها، لكن واشنطن رفضت ذلك، مؤكدا أن "لا مؤشرات عسكرية لنشوب حرب ضد إيران"، وأنه "لا توجد دولة في المنطقة قادرة على خوض حرب ضد إيران"، بحسب "روسيا اليوم.ولفت رئيس اللجنة النووية في البرلمان الإيراني، إلى أن الطائرات

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