طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحانات نهاية العام اليوم إلكترونيا وورقيا

كتب محمود طه حسين

تبدأ اليوم الأحد 19 مايو الجارى امتحانات الصف الأول الثانوى العام، لنهاية العام بشقيها الإلكترونى والورقى، حيث يؤدى الامتحانات قرابة 650 ألف طالب وطالبة فى مادة اللغة العربية.

وتعقد الامتحانات على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والذين يؤدون الامتحان إلكترونى وورقى، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والخدمات والمنازل.

وأكدت مصادر حكومية، أن الامتحانات تعقد فى الأساس بشكل إلكترونى بجانب الورقى للمدارس التى لم تكتمل فيها البنية التكنولوجية حتى الآن، موضحة أن كل خطوة فى...