مقتل 6 أشخاص بغرق عبارة في نهر "إندوس" في باكستان

ذكرت قناة "جيو نيوز" ال​باكستان​ية أن 6 أشخاص على الأقل، قتلوا جراء غرق العبارة التي كانوا على متنها في نهر "إندوس" بالقرب من منطقة ماتياري بإقليم السند، مشيرة الى أن العبارة كانت في طريقها من منطقة ماتيري إلى منطقة جامشورو عندما وقع الحادث.

ولفتت القناة الى أن العبارة كانت تحمل على متنها 12 شخصا، مبينة أنه تم انتشال جثث الضحايا الست ويجرى البحث عن باقي الركاب الذين كانوا على متن العبارة، مشيرة إلى أن القتلى هم 4 سيدات ورجلان.