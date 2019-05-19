زلزال بقوة 4.1 ريختر يضرب منطقة بندر عباس جنوب إيران

أعلن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة ​طهران​ وقوع ​هزة أرضية​ بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، بمنطقة بندر عباس جنوب إيران.

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